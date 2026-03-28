Lecce, emergenza nel finale di stagione. Edicola del Sud: "Giocatori contati per lo sprint"

L'Edicola del Sud accende i riflettori sul momento del Lecce, alle prese con una fase delicata della stagione e una rosa ridotta ai minimi termini. Tra assenze e indisponibilità, la squadra si trova a gestire una vera e propria emergenza in vista delle ultime partite, decisive per il raggiungimento degli obiettivi.

La situazione costringe lo staff tecnico a fare i conti con scelte obbligate e rotazioni limitate, in un momento in cui servirebbe invece avere più soluzioni a disposizione. "Un puzzle tutto da comporre", il quadro descritto, con diversi elementi fuori causa e la necessità di trovare nuovi equilibri nel minor tempo possibile.

Il calendario non concede margini e ogni gara assume un peso specifico sempre maggiore. Il Lecce si prepara così allo sprint finale con uomini contati, chiamato a stringere i denti e a mantenere compattezza per superare le difficoltà e chiudere al meglio la stagione.