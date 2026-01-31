Di Francesco presenta il nuovo acquisto Ngom: "Somiglia a Hjulmand, ma è meno muscolare"

Mister Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino, ha speso belle parole per il nuovo acquisto Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 appena arrivato dall'Estrela Amadora. Queste le sue dichiarazioni sul nazionale mauritano:

"È un giocatore molto interessante, ci potrà dare una grossa mano. Ha mostrato qualità importanti, è meno muscolare di Hjulmand ma come tipologia si assomiglia. Vedo in lui buone prospettive".

Sui nuovi, più in generale, il tecnico del Lecce ha poi aggiunto: "Stanno crescendo, lavoriamo nella stessa direzione di Ngom anche con Fofana. Ci sono giocatori che arrivano prima di altri, mi auguro che tutti possano recepire subito le mie direttive. Devono conoscersi tutti fra di loro".

