TMW Udinese, Rui Modesto in uscita: il Palermo può farsi avanti ma c'è anche il Copenaghen

Poterebbe lasciare Udine Rui Modesto. Il laterale ha trovato poco spazio in questa stagione. Soltanto tre le presenze per il giocatore che è reduce dall'esperienza in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. L'avventura del classe 1999 potrebbe dunque terminare in questa sessione di calciomercato visto che su di lui ci potrebbero essere le attenzioni di diversi club, sia italiani ma anche stranieri.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore angolano sarebbe entrato nel mirino del Palermo che lo starebbe valutando come eventuale sostituto di Diakité anche lui in uscita. I rosanero però dovranno anche guardarsi dalla concorrenza del Copenaghen che sarebbe pronto a tornare alla carica del giocatore bianconero.