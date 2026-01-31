Serie B, 22ª giornata: sorride il Venezia. Il Frosinone è fermo sul pari dopo i primi 45'
Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani ma che ha visto il sabato cadetto prendere il via con i primi cinque match di giornata che hanno visto il loro fischio di inizio alle ore 15:00. Da poco quindi archiviati i primi tempi delle gare.
Si portano in vantaggio Avellino e SudTirol, rispettivamente su Cesena e Catanzato, formazione, quella calabrese, che è subito costretta a rincorrere, e al momento attuale sarebbe propizio il successo del Venezia: il Frosinone, infatti, ha chiuso sullo 0-0 il primo tempo del match di Chiavari, contro i padroni di casa della Virtus Entella. Pari a reti bianche anche quello tra Empoli e Modena.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino – Cesena 2-1
8' Olivieri (C), 17' e 38' Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 1-0
26' Busio
Virtus Entella - Frosinone 0-0
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 17.15 - Pescara - Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
Già giocata
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 41*
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20*
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
*una gara in più