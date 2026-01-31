Serie B, 22ª giornata: sorride il Venezia. Il Frosinone è fermo sul pari dopo i primi 45'

Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani ma che ha visto il sabato cadetto prendere il via con i primi cinque match di giornata che hanno visto il loro fischio di inizio alle ore 15:00. Da poco quindi archiviati i primi tempi delle gare.

Si portano in vantaggio Avellino e SudTirol, rispettivamente su Cesena e Catanzato, formazione, quella calabrese, che è subito costretta a rincorrere, e al momento attuale sarebbe propizio il successo del Venezia: il Frosinone, infatti, ha chiuso sullo 0-0 il primo tempo del match di Chiavari, contro i padroni di casa della Virtus Entella. Pari a reti bianche anche quello tra Empoli e Modena.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Avellino – Cesena 2-1

8' Olivieri (C), 17' e 38' Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello

Venezia – Carrarese 1-0

26' Busio

Virtus Entella - Frosinone 0-0

Sabato 31 gennaio 2026

Ore 17.15 - Pescara - Mantova

Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia

Ore 17.15 - Padova – Monza

Già giocata

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 41*

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 27

Sudtirol 25

Avellino 25

Padova 25

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20*

Mantova 19

Sampdoria 19

Pescara 14

*una gara in più