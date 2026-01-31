Pescara-Mantova, le formazioni ufficiali: tra i padroni di casa, Bettella subito in campo
Nella serata di ieri, ha preso il via lla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani e che ha visto il sabato cadetto prendere il via alle ore 15:00.
Ma pronto a iniziare, con fischio di inizio fissato alle ore 17:15, anche il match che in Abruzzo vedrà confrontarsi Pescara e Mantova, in quello che a tutti gli effetti è uno scontro salvezza. Bettella, tra i pescaresi, subito in campo.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
PESCARA (3-4-2-1): Despanches, Bettella, Brosco, Gravillon; Letizia, Valzania, Caligara, Faraoni; Tonin, Olzer; Di Nardo. All.: Gorgone
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Paoletti, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Wieser, Goncalves; Marras, Ruocco; Mensah. All.: Modesto.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-0
49' Cuppone
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 17.15 - Pescara - Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
Già giocata
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 41*
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20*
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
*una gara in più