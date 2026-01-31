Pescara-Mantova, le formazioni ufficiali: tra i padroni di casa, Bettella subito in campo

Nella serata di ieri, ha preso il via lla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani e che ha visto il sabato cadetto prendere il via alle ore 15:00.

Ma pronto a iniziare, con fischio di inizio fissato alle ore 17:15, anche il match che in Abruzzo vedrà confrontarsi Pescara e Mantova, in quello che a tutti gli effetti è uno scontro salvezza. Bettella, tra i pescaresi, subito in campo.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

PESCARA (3-4-2-1): Despanches, Bettella, Brosco, Gravillon; Letizia, Valzania, Caligara, Faraoni; Tonin, Olzer; Di Nardo. All.: Gorgone

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Paoletti, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Wieser, Goncalves; Marras, Ruocco; Mensah. All.: Modesto.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-0

49' Cuppone

Sabato 31 gennaio 2026

Ore 17.15 - Pescara - Mantova

Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia

Ore 17.15 - Padova – Monza

Già giocata

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 41*

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 27

Sudtirol 25

Avellino 25

Padova 25

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20*

Mantova 19

Sampdoria 19

Pescara 14

*una gara in più