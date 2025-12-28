Di Vaio su Fabbian-Lazio: "Se ne parla da quest'estate". Fatta per Freytes? "Non è vero"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalle condizioni di Immobile: "Ciro sta rientrando in forma, aveva bisogno di un po' di tempo per allenarsi bene e forte. Ora sta bene".

Sulla Supercoppa: "Non siamo contenti di com'è andata a finire, anche se siamo orgogliosi di esserci arrivati. Abbiamo affrontato i campioni d'Italia e patito la loro fisicità, loro stanno bene e si è visto anche oggi. C'è dispiaciuto per la sconfitta. Ora dobbiamo rimettere la testa sul campionato e giocare da squadra matura dopo una settimana vissuta con emozioni diverse e durante le feste. Dobbiamo fare una grande gara".

Sul mercato: "Non è vero che Freytes è già alle porte di Bologna, sono tutte situazioni che dobbiamo monitorare. Noi dal punto di vista numerico siamo al completo e non abbiamo necessità di intervenire, dovremo farci trovare pronti e, se ci saranno delle occasioni, le valuteremo. Non abbiamo il fiato sul collo, la squadra è completa e l'ha dimostrato in questa prima parte di stagione. Se ci sarà la possibilità di migliorarla, lo valuteremo".

Su Fabbian nel mirino della Lazio: "Se ne parla da quest'estate, anche quando la Lazio aveva il mercato bloccato. Non abbiamo necessità in entrata e neanche in uscita. La rosa è competitiva e il mister dà spazio a tutti. Poi, se qualcuno viene a chiederci di cambiare aria, ne parliamo".