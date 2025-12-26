TMW Diego Carlos brilla al Como, il Fenerbahce vuole cederlo: la posizione del giocatore

Solo 5 spezzoni di partite, per la miseria di 188 minuti tra le competizioni disputate la scorsa stagione con il Fenerbahce, non era il miglior biglietto da visita per Diego Carlos in Serie A. Eppure il Como ci ha creduto, ha scommesso sul difensore brasiliano di 32 anni reduce da problemi al legamento collaterale mediale del ginocchio e ha scoperto una miniera d'oro.

O meglio, un difensore arcigno e capace di ergere insieme ad Jacobo Ramon una delle migliori difese del campionato italiano, alla sua prima stagione assoluta in Italia. L'aria salubre delle rive del Lago gli ha fatto bene, tant'è che in stagione Fabregas lo ha impiegato 937 minuti in campo, spedendo in panchina chi invece prima non toglieva mai, ossia Kempf. Il bagaglio d'esperienza maturata in carriera si è fatto sentire, l'Europa League vinta con il Siviglia da protagonista parla per sé. Il futuro di Diego Carlos però è tutt'altro che deciso.

In estate il Como ha siglato un accordo in prestito secco (oneroso per circa 3 milioni di euro) con il Fenerbahce. Ciò vuol dire che al termine della stagione il centrale brasiliano dovrà ritorno nel club turco che detiene il suo cartellino, visto il contratto valido firmato al suo arrivo lo scorso gennaio fino al 2028. La volontà della dirigenza gialloblù è di venderlo a titolo definitivo. E solo ad un'offerta ritenuta congrua. Al momento la valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Ma cosa ne pensa Diego Carlos? Stando alle ultime informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, il centrale brasiliano rimarrebbe anche volentieri a Como e sotto la guida di Cesc Fabregas, dunque incline a trovare un accordo con il Fenerbahce affinché i club insieme trovino un accordo sul suo trasferimento a titolo definitivo al termine della stagione corrente.