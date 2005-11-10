Genoa, separazione in vista con Diego Lopez: il retroscena del caso Stroud e la pista Burnley

All’interno del nuovo corso rossoblù lo spazio per Diego Lopez sembra ormai azzerato. Già a Bucarest lo spagnolo è apparso defilato, e al centro sportivo Signorini l'addio si avverte come imminente, complice il pressing del Burnley. Sebbene da Villa Rostan non ci siano note ufficiali, i vertici societari hanno passato al setaccio il lavoro del dirigente. Il bilancio tracciato presenta diverse note dolenti, sia sul fronte degli incassi che su quello degli acquisti.

Le colpe del dirigente: dall'affare Stroud ai colpi incompiuti

Tra le operazioni finite sotto accusa pesa l'affare Stroud, sfumato a favore dell'Hull City dopo un lungo tiramolla sulle cifre. A nulla è servito il precontratto firmato dal Genoa, che ha poi scelto di adire le vie legali. Nemmeno le uscite hanno portato il tesoretto sperato, mentre gli acquisti come Amorim pagano un impatto ritardato. In un avvio di stagione da incubo, la dirigenza ha deciso di chiedere conto di ogni scelta.

Il pressing del Burnley e i nomi per la successione

L'uscita di scena potrebbe rivelarsi la soluzione migliore per tutti. In Inghilterra il Burnley, a caccia della risalita in Premier League, vede nello spagnolo il profilo adatto a cui affidare la direzione sportiva.

A Genova è intanto partito il totonomine per la successione. Tramontato Burdisso, restano caldi i nomi di Pradè, Giovanni Rossi e Melissano, mentre resta una suggestione l'ipotesi Pantaleo Corvino Lo riporta Repubblica.