Dimarco: "Nessuna mancanza di rispetto". Scamacca ok, parla l'agente di Esposito: le top news delle 18

“Non volevo mancare di rispetto a nessuno”. Federico Dimarco, in conferenza stampa da Coverciano, ha spiegato le immagini diffuse dalla RAI in cui lo si vedeva esultare, insieme ad alcuni compagni di Nazionale, dopo il successo della Bosnia ed Erzegovina sul Galles. “Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c'è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto - ha spiegato l’interista -. Io non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci. Mi è stato dato dell'arrogante, ma con che diritto potrei esserlo, visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014”. Il laterale ha poi criticato la diffusione delle immagini in TV: “Credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c'erano anche amici, famigliari e bambini".

Da Coverciano arrivano comunque buone notizie in merito al gruppo a disposizione di Gennaro Gattuso: tutti in gruppo, compreso Gianluca Scamacca. A bordocampo c’è sempre Guglielmo Vicario, reduce dall’operazione all’ernia ma al fianco dei compagni fino a martedì. A differenza del portiere del Tottenham, non ci sarà Giovanni Di Lorenzo: “Non può perdere giorni di terapia”, ha spiegato il suo agente Mario Giuffredi. Il procuratore, che assiste anche Francesco Pio Esposito, si è soffermato pure sulla possibilità di far giocare il giovane centravanti interista al posto di Mateo Retegui: “Gattuso farà le scelte giuste, i giocatori sono a disposizione per rispettare le decisioni dell’allenatore”. Nessuna pressione.

Novità di mercato dalla Spagna: secondo Marca, Alessandro Bastoni avrebbe detto sì al Barcellona. Al momento, però, non c’è alcuna trattativa con l’Inter e le tempistiche di questo sì, nonostante la fonte autorevole, lasciano qualche perplessità, visto che il giocatore è impegnato con la Nazionale. Il Como sta pensando a una squadra Under 23, lo ha confermato Osian Roberts, responsabile dello sviluppo del club lariano: “Stiamo valutando, è una cosa che consideriamo”. Non solo qualificazioni: a breve scenderanno in campo Scozia e Giappone, titolari gli “italiani” McTominay (Napoli) e Ferguson (Bologna).