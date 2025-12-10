Dinamo Kiev, Shaparenko: "Domani ci aspettiamo una grande gara della Fiorentina"

Nel giorno di vigila della sfida di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista della formazione ucraina Mykola Shaparenko. Ecco le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Non so rispondere, non so dire se me l'aspettavo o meno... però la Fiorentina resta una squadra molto forte e importante quindi, sì, ha subìto una serie di sconfitte ma domani ci aspettiamo da parte dei viola una bella partita".

E qual è il momento della vostra squadra, visto che anche voi non state benissimo...

"Nelle stagioni di ogni squadra ci sono gli alti e i bassi, così vale per noi. Speriamo che questo periodo sfortunato stia finendo. Vogliamo guardare il futuro con una certa fiducia".

Quanto pesa una trasferta così lunga per voi, alla luce della guerra che il vostro Paese sta vivendo?

"Non siamo abituati, è difficile abituarsi a viaggiare così tanto... È difficile spiegarlo, finché uno non prova sulla propria pelle come gestiamo le nostre trasferte tra treno, bus e aerei non è facile. Dobbiamo provare ad essere sempre "freschi" per fare delle belle gare".