Perugia, il piano per gennaio è pronto: centravanti nel mirino. Molti i possibili partenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 15:49Serie C
Luca Bargellini

Il Perugia si prepara alla sessione invernale con le idee già chiare, anche se servirà ancora qualche giorno prima di avviare concretamente le operazioni. Riccardo Gaucci e Walter Novellino, scrive CalcioGrifo, hanno delineato la strategia di mercato e attendono il rientro in Italia del presidente Javier Faroni, ancora in convalescenza, per valutarne la sostenibilità economica.

Le priorità in entrata sono evidenti: serve un centravanti strutturato che possa affiancare Montevago e garantire quei gol che finora sono mancati. Il club, poi, sta valutanto inoltre l’arrivo di un trequartista alternativo a Manzari e di un terzino destro da affiancare a Calapai, oltre al possibile ingaggio del difensore argentino Esculino, attualmente in prova. Previsto anche il rientro di Lisi, reduce da una buona prova con la Primavera.

Capitolo uscite: sarà la parte più delicata dell’intero mercato biancorosso. La società punta a sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, ma piazzare i giocatori in esubero non sarà semplice. Tra i possibili partenti figurano Broh, Nwanege, Ogunseye (seguito anche dall'Union Brescia) e Yabre. In bilico anche la posizione di Lewis, per cui si valuta la rescissione, mentre per altri elementi con ingaggi pesanti potrebbero riaprirsi trattative già avviate in passato.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
