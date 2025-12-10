Perugia, il piano per gennaio è pronto: centravanti nel mirino. Molti i possibili partenti

Il Perugia si prepara alla sessione invernale con le idee già chiare, anche se servirà ancora qualche giorno prima di avviare concretamente le operazioni. Riccardo Gaucci e Walter Novellino, scrive CalcioGrifo, hanno delineato la strategia di mercato e attendono il rientro in Italia del presidente Javier Faroni, ancora in convalescenza, per valutarne la sostenibilità economica.

Le priorità in entrata sono evidenti: serve un centravanti strutturato che possa affiancare Montevago e garantire quei gol che finora sono mancati. Il club, poi, sta valutanto inoltre l’arrivo di un trequartista alternativo a Manzari e di un terzino destro da affiancare a Calapai, oltre al possibile ingaggio del difensore argentino Esculino, attualmente in prova. Previsto anche il rientro di Lisi, reduce da una buona prova con la Primavera.

Capitolo uscite: sarà la parte più delicata dell’intero mercato biancorosso. La società punta a sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, ma piazzare i giocatori in esubero non sarà semplice. Tra i possibili partenti figurano Broh, Nwanege, Ogunseye (seguito anche dall'Union Brescia) e Yabre. In bilico anche la posizione di Lewis, per cui si valuta la rescissione, mentre per altri elementi con ingaggi pesanti potrebbero riaprirsi trattative già avviate in passato.