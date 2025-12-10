Lecco, Aliberti: "Tre gruppi internazionali interessati, ma non cedo la maggioranza"

Aniello Aliberti, presidente del Lecco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Provincia in merito all'ipotesi dell'ingresso di nuovi soci, fornendo ulteriori dettagli: "I soci possibili sono tre dei quali uno sicuramente americano, il meno probabile. Sono dei gruppi internazionali più che dei soci singoli, persone fisiche. Per questo dire che sono svizzeri, australiani o portoghesi conta poco: sono gruppi che cambiano spesso sede, per cui non è importante definirne la nazionalità, bensì l’interesse. E due su tre di loro sono molto interessati".

Aliberti esclude la cessione del pacchetto di maggioranza, almeno nell'immediato: "Non non voglio cedere la maggioranza per adesso. Né per la prossima stagione. Per cui per ora stiamo solo parlando. Abbiamo impostato un lavoro importante, che in tre stagioni vuole completare un percorso di crescita. Ma io voglio farle queste tre stagioni. E chi venisse con una quota importante vorrebbe metterci becco, giustamente, legittimamente. Figuriamoci se venisse a prendersi la maggioranza: io potrei anche restare presidente, ma a quel punto le decisioni le prenderebbero altri. Magari non cambierebbe la squadra, ma il direttore sportivo o altre figure per me chiave. Io sono abituato a comandare dove ho la maggioranza. Per cui vorrei tenerla fino alla fine della terza stagione… A meno di patti che prevedano un ingresso futuro, con un minimo impegno attuale".

Diverso il discorso per la cessione di una quota di minoranza: "Sì, ma in questo caso sarebbero quote che possono essere fornite solo da gente del posto, di Lecco, per sostenere la società, la squadra… Non sarebbe un interesse “vero”, imprenditoriale, ma un modo per darmi una mano. E la apprezzerei grandemente".