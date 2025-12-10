Bra, report medico: intervento al ginocchio perfettamente riuscito per Pautassi
Operazione chirurgica perfettamente riuscita al numero dieci del Bra, Matteo Pautassi.
Il giocatore, si legge nella nota ufficiale appena diffusa dal club piemontese "si è sottoposto all'intervento per le lesioni del crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco laterale e di basso grado del collaterale esterno".
SERIE C, 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1
29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)
Novara-Vicenza 2-2
23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)
Union Brescia-Lumezzane 0-1
28’ Iori
Pro Patria-Dolomiti Bellunesi 0-2
24' Marconi, 77' Clemenza
Albinoleffe-Ospitaletto 1-1
49' Guarnieri (O), 69' Gusu (A)
Lecco-Alcione Milano 1-0
41' Sipos
Virtus Verona-Pergolettese 1-1
10' Fiorin (VV), 29' Parker (P)
Giana Erminio-Triestina 2-1
8' Vitale (GE), 50' Vertainen (T), 82' Lamesta (rig)
Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 20, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.