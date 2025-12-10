Il Toro saluta Vagnati e riaccoglie Petrachi, il Milan punta Hugo Souza: le top news delle 18

Il pomeriggio di Serie A è stato segnato dallo scossone in casa Torino: il club granata ha ufficializzato l’esonero del direttore sportivo Davide Vagnati, chiudendo un ciclo durato quasi sei anni. Al suo posto torna Gianluca Petrachi, già protagonista in granata dal 2010 al 2019. Una scelta forte da parte di Urbano Cairo, dettata dal momento difficile della squadra: sei partite senza vittorie, tre sconfitte consecutive e una classifica che inizia a preoccupare.

Il presidente Cairo ha confermato piena fiducia a Baroni, individuando nel cambio in dirigenza la scossa necessaria per rilanciare il progetto tecnico. Il ritorno di Petrachi, dopo anni di distanza e un rapporto con Cairo ricucito, rappresenta così la nuova scommessa del Toro. Con il suo arrivo, diventano tre i direttori sportivi silurati in questa stagione: prima Ottolini al Genoa, poi Pradè alla Fiorentina.

In casa Milan, invece, tiene banco il futuro di Mike Maignan: la dirigenza rossonera sta lavorando al rinnovo del portiere, in scadenza nel 2026, ma parallelamente valuta possibili alternative. Tra i profili monitorati spunta Hugo Souza del Corinthians, valutato circa 12 milioni. Da Milanello, intanto, arrivano aggiornamenti importanti: Leao prosegue il lavoro personalizzato in vista della Supercoppa, mentre Gimenez torna a correre e inizia la fase di riatletizzazione. Athekame si avvicina al rientro in gruppo, Fofana resta ai margini con un programma dedicato.