TMW Radio Bucchioni: "Fiorentina, situazione surreale. Inter, ecco cosa non va"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, ha parlato Vanoli del momento. Cosa dice?

"Mi sembra tutto surreale quello che sta accadendo. Di calcistico c'è poco. Le parole di Vanoli? Cosa vuol dire? Che nello spogliatoio è successo di tutto. Si tratta di capire se dopo quanto accaduto col Sassuolo hai recuperato. Ranieri dice che ci sono stati dei confronti belli, cosa vuol dire? Sono cose inquietanti. Mi sarei aspettato dei provvedimenti minimi, come il ritiro. E' successo di tutto in campo, non c'è una multa, il capitano doveva essere degradato e non succede nulla. Poi i dirigenti sempre al loro posto. Pradè si è dimesso con grande dignità, ma gli altri? Nessuno prende provvedimenti. Servirebbe un uomo di calcio, lo dico da mesi".

Inter, che ne pensa del nuovo ko contro una big?

"Thuram va recuperato facendolo giocare, se lo metti in panchina gli dai un messaggio di concorrenza esagerato. Le prestazioni non sono al suo livello ma è stato fuori parecchio e per la sua muscolatura ha bisogno di più tempo. Va recuperato. L'Inter? C'è un problema di alto livello da risolvere. C'è un problema tattico, quando esce Calhanoglu la manovra diventa più prevedibile perché abbassi i ritmi. E' un limite questo. Manca Dumfries e non giochi più a destra. Sono problemi che ad alto livello paghi. A livello psicologico poi ancora non ha dimenticato il ko contro il PSG e gli obiettivi falliti lo scorso anno".

Che ne dice sul caso del rigore?

"C'è un'altra anomalia. In Europa hanno sempre rispettato il protocollo, perchè stavolta no? L'arbitro ha visto la tirata di maglia, non doveva intervenire. Va lasciata la valutazione di campo. Non è chiaro ed evidente errore".

Roma, due ko di fila: che succede?

"Credo che il calo fisico e la mancanza di un centravanti siano collegati. Per sopperire a questa mancanza evidente, la squadra ha cercato una maggiore intensità e alla lunga diventa stancante e frustrante. E poi anche un po' di turnover che manca. Perchè non può giocare Pisilli? E' un valore questo ragazzo. Ma è tutto nella norma, perché non pensavo che la Roma potesse essere in lotta per il titolo, ma è in linea per l'obiettivo Champions".