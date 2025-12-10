Napoli, Conte: "Non c'è stata nessuna frattura con la squadra. Mourinho? Un vincente"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, Antonio Conte ha parlato a Prime Video proiettandosi all'incontro di stasera al Da Luz: “Vincere la Champions è il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona, in uno stadio caldo, contro un’ottima squadra e un grande allenatore”.

Inevitabile il passaggio su José Mourinho, con cui stasera si rinnoverà un duello dal sapore antico: “Affrontarlo è un piacere. È un vincente, un grandissimo. C’è poco da aggiungere”, ha detto il tecnico, pronto a guidare un Napoli che arriva all’appuntamento in fiducia, reduce da cinque vittorie consecutive (considerando anche quella ai rigori in Coppa Italia col Cagliari).

Conte ha poi parlato della crescita del suo Napoli, respingendo l’idea di momenti di frattura: “Non ci sono mai stati punti di rottura. C’è un percorso da seguire e una rotta da ridisegnare. Questo Napoli mi piace e mi piacerà sempre: è una mia creatura, e club e squadra stanno andando di pari passo”. Il mantra, spiegato ai suoi, resta chiaro: uscire da ogni partita “a testa alta e senza rimpianti”.

Spazio infine alle condizioni di Romelu Lukaku, ancora ai box: “Non forzo mai la mano. È libero di capire quando sentirsi pronto per tornare in gruppo. Poi dovrà ritrovare la condizione. Per noi è un giocatore importante”.