Coppa Italia Serie C, Quarti di Finale: le formazioni ufficiali dei quattro match in programma
Pomeriggio di calcio giocato per la Serie C, che alle 18:00 vedrà in scena le quattro gare dei Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria, che daranno i nomi delle quattro semifinaliste che si avvicineranno quindi alla finalissima.
Come da regolamento, "i Quarti di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Nelle gare dei Quarti di Finale ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”; non saranno quindi previsti, neppure in questo caso - come accaduto nei precedenti turni, i tempi supplementari.
Diamo ora conto, delle formazioni ufficiali delle sfide in programma:
POTENZA-CROTONE
Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Camigliano, Balzano; Maisto, Felippe, De Marco; Bruschi, Selleri, Petrungaro. All.: De Giorgio
Crotone (4-2-3-1): Sala; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Calvano, Vinicius; Zunno, Gomez, Ricci; Perlingeri. All.: Longo
PRO VERCELLI-LATINA
Pro Vercelli (3-4-3): Passador; Clemente, Marchetti, Ronchi; Piran, Burruano, Huiberts, Pino; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. All.: Santoni
Latina (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Calabrese, Marenco; Porro, Quieto, Pellitteri, De Ciancio, Pace; Ekuban, Parigi. All.: Volpe
RAVENNA-RENATE
Ravenna (3-5-2): Borra; Donati, Bianconi, Scaringi; Da Pozzo, Calandrini, Lonardi, Menegazzo, Falbo; Luciani, Zagre. All.: Marchionni
Renate (3-5-2): Bartoccioni; Spedalieri, Auriletto, Ori; Del Carro, Bonetti, Vassallo, Calì, Giraldo; Anelli, De Leo. All.: Foschi
TERNANA-UNION BRESCIA
Ternana (3-4-1-2): Vitali; Loiacono, Meccariello, Maestrelli; Bianay, McJannet, Garetto, Kerrigan; Orellana; Leonardi, Pettinari. All.: Liverani
Union Brescia (3-5-2): Liverani; Silvestri, Facchini, Rizzo; Cisco, Fogliata, Balestrero, Valente, De Maria; Leporini, Cazzadori. All.: Ferrari
