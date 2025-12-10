Mourinho verso Benfica-Napoli: "La rivalità tra me e Conte esiste solo per i giornalisti"

José Mourinho scalda il prepartita di Benfica-Napoli. Intervistato da Prime Video, il tecnico portoghese parte da Scott McTominay, oggi colonna del centrocampo di Conte: “L’unica cosa che Scott mi deve è che lasciai Pogba in panchina per farlo giocare. Sono io che l’ho fatto esordire, poi il merito è tutto suo”. Un attestato di stima totale: “Mandarlo via dallo United è stato un errore gigantesco”.

Inevitabile il passaggio sulla presunta rivalità con Antonio Conte, tema spesso cavalcato dai media: “Per voi giornalisti esiste. In Italia non siamo stati nemmeno tanto tempo insieme. È un allenatore straordinario. Come persona? Non lo conosco abbastanza per dire se sia una bravissima persona o un idiota totale”. Un Mourinho sincero, diretto, ma anche rispettoso del collega.

Poi il focus sulla sfida di Champions: “Il Napoli è più forte di noi, come singoli e come squadra. Ha un potenziale diverso. Se facciamo undici contro undici, perdiamo nei duelli individuali. Dobbiamo essere squadra”.