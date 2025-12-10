Ternana a rischio penalizzazione? Bandecchi: "Sono quasi sconcertato"

Torna a parlare di Ternana, Stefano Bandecchi. L'attuale sindaco di Terni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova proprietà del club umbro attraverso i microfoni di AM Terni Televisio:

“Le mie sensazioni sono molto semplici. Per me uno che compra il 15 settembre, il 10 di dicembre deve onorare i suoi impegni. Le mie sensazioni non sono sensazioni, sono fatti. Ho parlato con l’avvocato della famiglia, mi ha detto determinate cose e ne ho preso atto. Sto aspettando i loro movimenti. Sono quasi sconcertato".

Il riferimento è alla scadenza del 16 dicembre prossimo entro la quale ogni società di Serie B e C dovranno provvedere al pagamento degli emolumenti per il bimestre settembre-ottobre 2025 per non incappare in una penalizzazione di 2 punti.