In attesa del nuovo dirigente del Milan, Cardinale sta completando due operazioni enormi
Antonello Gioia
Oltre alla ricerca di un nuovo Head of Football, Gerry Cardinale sta portando avanti un paio di operazioni molto importanti a livello imprenditoriale: una non riguarda il Milan, l'altra lo coinvolge a pieno. Iniziamo con la prima, che è quella già conclusa.
L'ACQUISIZIONE DI WARNER BROS
Skydance Corporation (ex Paramount) ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Warner Bros. Discovery, Inc, dando vita a una società combinata denominata "Skydance". In questo affare, un ruolo fondamentale lo hanno avuto Gerry Cardinale e RedBird Capital, anche per la visione che da anni lega media, sport ed entertainment. Il proprietario del Milan, che è stato l'architetto industriale dell’operazione e non semplicemente uno degli investitori, ha dichiarato quanto segue: "Questo è un momento cruciale per il settore. Applicando il nostro modello di gestione diretta al portfolio ineguagliabile di Paramount e WBD, ricco di franchise iconici, programmi originali di alta qualità e diritti sportivi in diretta, possiamo proteggere questa eredità e al contempo costruire un futuro per un panorama mediatico in profonda trasformazione. David, il nostro co-CEO Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e l'esperienza necessarie per guidare questo cambiamento. Siamo orgogliosi di sostenerli nella costruzione di una Hollywood più forte, nell'ampliamento delle opportunità per i talenti e nella creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti."
MILAN DI BASKET
Nel mentre, Cardinale è stato ospite al Forum di Bloomberg, nel quale ha parlato dei possibili nuovi investimenti nello sport e per il Milan: "La mia strategia di investimento è andare dove c’è qualcosa da “riparare” e farlo, accelerando il processo per riportarli dov’erano prima. Il calcio europeo è un’opportunità enorme. Penso che ad oggi in America tutto sia terribilmente sovra prezzato. La sfida in Europa è che non amano particolarmente l’intrattenimento, quando si parla di sport non accettano compromessi. Quello che sto cercando di spiegare in Europa è che serve l'intrattenimento per finanziare lo sport. Abbiamo comprato San Siro, l’iconico stadio a Milano, e costruiremo un altro impianto da 80mila spettatori. E poi speriamo di portare a Milano la squadra NBA, costruire un'arena NBA. Creeremo una piattaforma sportiva e di intrattenimento milanese, che dovrebbe accelerare la crescita del calcio italiano per arrivare a livelli simili a quelli della Premier League”.