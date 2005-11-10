Pomeriggio nerissimo per molti protagonisti della Serie A, dove continua a tenere banco il tema dei tanti infortuni. Solo oggi pomeriggio, infatti, sono arrivate brutte notizie per tre giocatori del massimo campionato italiano e per un quarto che era stato molto chiacchierato per un possibile approdo a gennaio.

Endrick ko: cambiano i piani?

Cominciando da quest'ultimo, potrebbero cambiare i piani attorno ad Endrick, rimasto vittima di una lesione muscolare all'adduttore di sinistra. Lo h fatto sapere il Real Madrid: "A seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid sul nostro giocatore Endrick, è stata diagnosticata una lesione muscolare all'abduttore della gamba sinistra. Si attendono ulteriori sviluppi".

Stagione finita per Colombo

Stagione finita per Lorenzo Colombo. Il centravanti del Genoa ha sofferto la lesione al legamento crociato, come comunicato dai liguri: "Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo".

Alajbegovic: sovraccarico alla coscia

Si è sottoposto ad esami anche Kerim Alajbegovic: l'esterno bosniaco della Juventus lamenta un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra e sarà rivalutato giorno dopo giorno, pur saltando per precauzione la gara di Europa League di giovedì prossimo contro i ciprioti dell'Omonia.

Domani si opera Carnesecchi

Sosta ai box anche per Marco Carnesecchi: il portiere dell'Atalanta si sottoporrà nella giornata di domani a un intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione da lui lamentata al menisco mediale e solo successivamente verranno stabiliti con precisione i tempi di recupero.

Il Milan attende Krosche e Cisse

Spazio anche per un po' di mercato, soprattutto in chiave Milan. I rossoneri hanno raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte per il dirigente tedesco Markus Krosche, che sarà operativo dal 1° gennaio ma arriverà prima. Avanzano anche i colloqui per il rinnovo di Alphadjo Cisse.