Como, Douvikas: "So cosa significhi la Champions per i greci. Per me sarà una gara speciale"
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 17:23Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
23.11.2026 17:23Serie A
L'attaccante dei lariani conosce bene lo spirito combattivo dei suoi connazionali in quella che per lui non sarà una gara come le altre.
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Tasos Douvikas, attaccante del Como, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida in Champions League contro l'AEK Atene, una gara particolare per lui che tornerà a sfidare una squadra del suo Paese di origine, la Grecia: "È una sensazione bellissima giocare contro una squadra greca. È il mio primo anno in Champions League e sono molto felice di poter disputare questa partita.
Per me è qualcosa di speciale. Ho giocato tanti anni in Grecia e so cosa significhi per i tifosi giocare sul palcoscenico più importante. Sono sicuro che l'AEK si godrà molto la partita di domani e non vedo l'ora di giocarla”.
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