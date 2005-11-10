Tasos Douvikas, attaccante del Como, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida in Champions League contro l'AEK Atene, una gara particolare per lui che tornerà a sfidare una squadra del suo Paese di origine, la Grecia: "È una sensazione bellissima giocare contro una squadra greca. È il mio primo anno in Champions League e sono molto felice di poter disputare questa partita.

Per me è qualcosa di speciale. Ho giocato tanti anni in Grecia e so cosa significhi per i tifosi giocare sul palcoscenico più importante. Sono sicuro che l'AEK si godrà molto la partita di domani e non vedo l'ora di giocarla”.