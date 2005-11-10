Ha segnato ancora Alphadjo Cisse per il Milan, anche nella vittoria per 5-1 di ieri contro il Frosinone. E fanno quindi 6 gol in Serie A e 9 in stagione per questo attaccante classe 2006 che fino all'estate conoscevano perlopiù gli appassionati di calcio giovanile e di Serie B, e che invece ora a suon di gol si sta prendendo un posto da protagonista assoluto in un contesto del livello del Milan.

Il rinnovo procede bene

Da qualche settimana il Milan sta lavorando al rinnovo di contratto di Cisse e le sensazioni che si respirano in queste ore fanno pensare a una conclusione positiva del tutto. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, i colloqui per la firma su un nuovo accordo stanno procedendo e ora sono in fase di discussioni le voci 'varie ed eventuali', i bonus. La distanza di questi ultimi tempi, insomma, appare decisamente colmabile e l'intenzione delle parti è di arrivare al traguardo entro poco tempo.

Il nuovo contratto di Cisse

Cisse ha firmato con il Milan a febbraio 2026 un contratto di 4 anni e mezzo, con scadenza al 30 giugno 2030. Dovrebbe essere aggiunto un anno, portando quindi il nuovo termine al 2031, e soprattutto il 20enne dovrebbe essere gratificato con un significativo aumento dell'ingaggio. Che dovrebbe raddoppiare, passando dagli 800mila euro concordati poco meno di un anno fa, ad almeno 1,5 milioni di euro all'anno.