Seconda gara in Qatar e secondo successo per l'Under 17 italiana, che supera la Costa d'Avorio e mette una forte ipoteca sulla qualificazione alla fase finale del Mondiale di categoria. Servirebbe una rovinosa sconfitta contro l'Uzbekistan per permettere ad asiatici e africani di superare l'Italia nella classifica del Girone E, eventualità molto remota. Per la squadra di Franceschini, grazie al 2-1 maturato stasera, fino ad ora otto gol realizzati e uno subito.

Per gli Azzurrini la prima grande occasione per andare in vantaggio arriva al 25', quando Olivieri scappa sulla destra e scodella al centro per Perillo, il quale ha un controllo super e un destro ancor migliore, in grado di battere Keita e portare in vantaggio gli Azzurrini. Tuttavia il VAR annulla tutto per una evidente posizione di fuorigioco del centrocampista classe 2010, che ha però modo di rifarsi entrando nell'azione del vantaggio, pochi minuti dopo. Stavolta è Corigliano a sfuggire a due avversaria sul lato destro dell'area di rigore, assist centrale proprio per Olivieri il cui destro viene parato dall'estremo difensore ivoriano, che nulla però può sul tap in di Gasparello, un altro membro del vivaio orobico. In chiusura di primo tempo Perillo avrebbe la palla giusta per fare 2-0, stavolta però è Keita a vincere la sfida personale con gli attaccanti azzurri, così il parziale della prima frazione resta 1-0. Praticamente inoffensivi gli africani, sempre ben controllati dalla coppia di centrali Varali-Diallo.

Ripresa che vede gli Azzurrini meno arrembanti, con una Costa d'Avorio che al contrario cerca e trova spazi per far avanzare il proprio baricentro. La squadra africana si fa vedere in diverse occasioni dalle parti di Galliera, ma il portiere italiano non viene quasi mai impegnato. Al contrario alla prima offensiva Corigliano va ad un passo dal bis: il fantasista della Juve chiama Keita alla gran parata dopo 20 minuti, ancora bravo l'estremo difensore africano. Passano solo cinque minuti e Olivieri fa 2-0, direttamente da calcio piazzato con un destro affilato ma non violento: molto discutibile il posizionamento della barriera, che impedisce la visione al portiere ma non scherma la porta. La gara si chiude con altri due episodi da VAR, con il direttore di gara che nega un calcio di rigore a Okon-Eglester, finisce 2-0 e ne concede uno alla Costa d'Avorio per fallo di Varali: Diabatè dal dischetto fa 2-1, rendendo meno amaro il ko.