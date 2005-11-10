Il Napoli ha messo gli occhi su Alessio Cacciamani. Dopo i tentativi di Roma e Milan durante la scorsa estate, il club partenopeo può andare alla carica per il giovane esterno del Torino, diventato una delle rivelazioni più interessanti di questo inizio di stagione. Il classe 2007 sta convincendo tutti con la maglia granata e il suo rendimento ha inevitabilmente fatto lievitare la valutazione del cartellino. Adesso, per convincere Urbano Cairo a sedersi al tavolo delle trattative, potrebbero servire circa 30 milioni di euro.

Fiducia

Quest'estate i granata hanno scelto di puntare sul ragazzo, respingendo le avance di vari club e inserendolo stabilmente nel progetto della prima squadra. Una decisione che, almeno finora, sta dando i suoi frutti. Cacciamani ha conquistato spazio e fiducia, diventando un elemento importante nelle rotazioni di Ignazio Abate. La Roma continua a seguirlo e potrebbe ripresentarsi in futuro, ma dovrà fare i conti con una richiesta economica decisamente più alta rispetto a quella della scorsa estate.

Già protagonista

In campionato ha già collezionato 10 presenze, nove delle quali da titolare, per un totale di 746 minuti giocati. A questi si aggiunge un assist. Nato il 29 giugno 2007, Cacciamani ha ancora ampi margini di miglioramento. La valutazione vale è di circa 30 milioni.