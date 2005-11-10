“C’è tanto da fare, aver recuperato la partita in inferiorità numerica contro una squadra che sta bene ci ha dato dimostrazione di carattere e voglia di rimanere concentrati su quello che si sa fare”. Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo torna sul pareggi contro l’Ascoli nella conferenza stampa in vista dello scontro salvezza contro la Carrarese: “Il pareggio ha dato morale in vista della prossima gara contro una squadra che non va presa sottogamba. Si tratta di una formazione fisica, da Serie B, ma dobbiamo fare in modo che giocare in casa sia un vantaggio come invece non lo è stato fino a oggi. Dovremo sfruttare uno stadio che sarà incandescente. Domani è uno scontro diretto e voglio vedere coraggio e un po’ più di consapevolezza dei valori che questa squadra ha”.

Sulle parole di Rosso

Il tecnico poi torna sulle parole del patron Renzo Rosso che ha aperto anche a un addio in caso di retrocessione in Serie C difendendo però il mister: “Ho un rapporto sincero e di grandissima stima con lui, che si è intensificato nel tempo. In questo momento mi ha dimostrato grande rispetto del lavoro, ovviamente si tratta di una cosa reciproca. Mi ha chiamato anche dieci minuti fa, ma non dico altro. - prosegue Gallo come riporta Trivenetogoal.it - Nelle scorse settimane, dopo la Cremonese, sono state dette tante cose, sono consapevole dei rischi che si corrono facendo questo mestiere, non sono stato bene in quei giorni, ma non so quanto sono stato a rischio”.

Sulle condizioni della squadra

Infine l’allenatore biancorosso fa il punto sulle condizioni della rosa con il centrale difensivo Cuomo che sarà squalificato: “Pellizzari dovrebbe rientrare con il gruppo mercoledì, Tsadjout invece rientrerà con la squadra da mercoledì, Alessio si è fatto male a livello muscolare, ma non sappiamo per quanto ne avrà. - conclude Gallo - Rada ha avuto una distorsione leggera alla caviglia, oggi aveva male e lo valutiamo domani mattina, questi sicuramente non ci saranno; sono cose che succedono ma andiamo avanti”.