Milutin Osmajic non è mai stato un grande cannoniere. Nelle sue stagioni in Championship con il Preston North End non è mai andato in doppia cifra. Non lo ha fatto nemmeno nel Vizela, club portoghese, nel Bandimarspor in Turchia oppure nel Celta di Vigo, dove ha segnato un solo gol in due anni e qualcosa. Insomma, le sei reti con il Genoa sembrano l'apogeo della propria carriera calcistica.

Come Luis Suarez

Il problema è che Osmajic era conosciuto, in Championship, più per le sue intemperanze che per le reti. Otto giornate di squalifica prese nell'ottobre del 2024, quando decise di assaggiare Owen Beck, mordendolo. Quindici mila sterline di multa, ma non è stato l'unico caso singolare. Perché nel febbraio del 2025 viene accusato di insulti a sfondo razziale verso Hannibal Mejbri, del Burnley: nove giornate di squalifica, multa di ventuno mila sterline e corso di formazione successivo per "redimersi".

All'inizio del 2026 invece prende tre giornate per condotta violenta, un cartellino rosso per una testata a John Lundstram dell'Hull City. Il suo tecnico, Paul Heckingbottom, ha condannato pubblicamente l'indisciplina dell'attaccante, definendola "totalmente inaccettabile". Un vero e proprio bad boy che nel Genoa sembra avere trovato la sua dimensione a suon di gol.