Empoli, Magnino si è operato per la lesione di natura erniaria: a breve al via al percorso riabilitativo
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Claudia Marrone
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Oggi alle 17:19Serie B
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23.11.2026 17:19Serie B
Per il post operazione, il calciatore sarà seguito anche dallo staff azzurro, con i tempi di recupero che saranno definiti successivamente
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Come fa sapere l'Empoli mediante una nota ufficiale che di seguito riportiamo, "il calciatore Luca Magnino è stato sottoposto a intervento chirurgico per una lesione di natura erniaria a carico della parete addominale.
L’intervento, resosi necessario a seguito di un trauma acuto occorso durante una seduta di allenamento, è stato eseguito dal Dottor Giuseppe Massimiliano Sansonetti presso la Casa di Cura IGEA di Milano ed è perfettamente riuscito.
L’atleta inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo con lo staff azzurro, con i tempi di recupero che saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".
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