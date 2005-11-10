Un momento molto delicato quello che sta vivendo il Foggia, con la situazione legata a Gaetano Auteri che ha tenuto banco per tutta mattina: come abbiamo raccontato, il club stava trattando con l'allenatore la risoluzione del contratto, e la stessa è stata comunicata ufficialmente alla stampa circa mezzora fa. L'intento è quello di svoltare un'annata che è iniziata nel peggiore dei modi e che, quando mancano solo quattro gare al termine del girone di andata, parla di ultimo posto nel Girone C di Serie C, con dietro il solo Crotone, che è per altro anche penalizzato.

Attenzione però, altre novità dopo l'addio con l'allenatore potrebbero presto arrivare. Da più parti sta infatti rimbalzando la possibilità che vengano cambiate pedine anche nello staff dirigenziale, con il Direttore Sportivo Alex Casella sulla graticola: sono dunque ore bollenti per il futuro della stagione.