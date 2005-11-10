Continua a suscitare indignazione e polemiche la fascia da capitano, rossa per l’occasione vista la giornata contro la violenza sulle donne, indossata da Manolo Portanova della Reggiana nell’ultimo turno vista la condanna, in secondo grado, del calciatore per violenza sessuale. Dopo i centri antiviolenza, la vittima del reato e numerosi utenti sui social, anche la Giunta Comunale di Reggio Emilia è intervenuta sull’argomento spiegando di “trovare inopportuna la scelta di affidare la fascia rossa di capitano della Ac Reggiana a Manolo Portanova”.

La nota della Giunta Comunale di Reggio Emilia

Attraverso una nota sul sito del Comune la Giunta, che si è riunita questa mattina, ha deciso di prendere posizione davanti a un caso che sta scuotendo le coscienze e gettando un’ombra sull’iniziativa sostenuta anche da Lega Pro e FIGC: “Come giunta comunale di Reggio Emilia, troviamo inopportuna ed evitabile la scelta di affidare la fascia rossa di capitano della Ac Reggiana a Manolo Portanova. La fascia rossa non è un simbolo neutro: richiama battaglie, impegni e sensibilità molto profonde, soprattutto per le donne vittime di violenza. E nella nostra città queste sensibilità sono importanti e attive.

Per questo, considerata la vicenda giudiziaria che continua ad accompagnare il giocatore e il dibattito pubblico che ne è derivato, riteniamo questa scelta sbagliata.

A volte, soprattutto quando sono in gioco simboli così importanti, occorre pensare attentamente alle conseguenze delle proprie decisioni.

La Reggiana ha spesso dimostrato attenzione e responsabilità sociale su questi temi. Insieme, abbiamo realizzato negli anni iniziative significative per promuovere il rispetto, le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere collaborando con il centro Antiviolenza e l'associazione NONDASOLA. Proprio perché esiste una storia positiva di impegno comune, crediamo che questa scelta avrebbe meritato una valutazione più attenta del messaggio che poteva trasmettere”.