Il tempo passa, il mondo si evolve e il calcio moderno non è più come quello di una volta. Oggi ci sono le tournée all'estero, le ipotesi di un match di Serie A in un altro continente e i diritti tv che impongono un campionato spezzatino, con la giornata che inizia venerdì e termina di lunedì. Gli appassionati però non dimenticano ciò che è stato ed è per questo che la nuova fiction La Famiglia Panini - L'avventura delle figurine, andata in onda ieri sera, ha intrattenuto 3.635.000 spettatori.

Che cos'è

L'obiettivo è quello di raccontare alla gente come sono nate le iconiche figurine. Ambientata tra gli anni Quaranta e il 1970, anno del Mondiale in Messico, la serie tratta della famiglia Panini, formata dalla madre Olga, il padre Antonio e otto figli, di cui 4 uomini e 4 donne, che viene trasferita dalla campagna alla città: rimasta vedova, a 41 anni la donna acquista la storica edicola a Modena per permettere a tutti di lavorare. Questo evento, insieme all'acquisizione a Milano da parte di due fratelli Panini delle vecchie figurine invendute delle edizioni Nannina, segna la svolta. Il successo avuto suggerì infatti di stamparle in proprio e nacquero così gli album.

Le figurine sono di tutti

Una passione che è divampata subito tra bambini, adolescenti, ma anche adulti perché è ormai forse uno degli ultimi ricordi rimasti di un'epoca diversa, in cui lo sport e i risultati erano al centro di tutto, ancora più del business e degli affari. I ragazzi a scuola si scambiano le figurine Panini, sfogliano le doppioni ripetendo "celo, manca" in base a quali hanno già attaccato nell'album e quali invece ancora non hanno collezionato. In fondo se c'è ancora un po' di romanticismo nel pallone, si deve anche a questo.