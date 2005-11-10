"Spalletti è esperto e lo sappiamo, però posso capire lo sfogo. Devo dire: la Juve ha dei problemi, manca qualità a centrocampo, però se a un certo punto hai Kolo Muani e Woltemade che insieme sono più performanti, vai per quella strada". A dirlo Massimo Orlando, ex calciatore, ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha sì capito il momento del tecnico di Certaldo ma lo ha anche criticato: "Non puoi sempre cambiare, devi dare stabilità - ha detto a Maracanà -. Anche perché devi vincere e dare autostima. Deve recuperare un po' di autostima. Ieri a fine primo tempo i tifosi li hanno massacrati. Secondo me deve dare più certezze alla squadra, migliora la classifica, poi se ti comprano la punta e ti rientrano i giocatori, puoi fare tutti i cambi che vuoi".

Roma, ha dato più Gasperini a Malen o viceversa?

"Credo che un acquisto così azzeccato negli ultimi anni non si sia visto. Il merito è di Gasperini, che fa rendere non solo Malen ma tutti. Certo, il gioco fatto in velocità e tagli, Malen così va a nozze. Lo ha suggerito alla società Malen, si vede la mano dell'allenatore".

Come vede il Milan, che continua a vincere?

"C'è un discorso diverso rispetto alla Juve. E' un tecnico voluto, coccolato, difeso, un presidente presente, così è più facile lavorare. E il Milan è competitivo con tutti i giocatori a disposizione. L'unico problema rimane la fase difensiva, ma è una squadra che sta crescendo".

L'Inter può credere anche così allo Scudetto?

"Presunzione, un po' di superficialità, uscite con palla in orizzontale dalla difesa, errori, ma stavolta una critica a Chivu va fatta. Leva due palleggiatori nel momento della gestione della partita, leva Pio Esposito e concede all'Atalanta con 4 punte di fare il pressing finale. Poi difendono male, due angoli difesi male, se decide di stare bassa ora non ce la fa a difendere. Sarà un problema di testa, o che mancano difensori veri, ma una squadra come l'Inter non può prendere certi gol. E' una costante ormai, ora qualche domandina devono farsela".

A chi assomiglia Pio Esposito?

"E' tanta roba, finalmente un attaccante forte e vero in Italia. Ha forza fisica, è un giocatore vero".