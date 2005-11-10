Cardinale: "Questo Milan ha mostrato voglia di vincere. Soddisfatto dello spirito"

Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, fondo che controlla il Milan, ha commentato a gazzetta.it, direttamente dagli Stati Uniti, il successo per 2-0 dei rossoneri contro il Genoa, che ha parzialmente riscattato la prova opaca in Europa League contro il Ferencvaros: "La squadra ha mostrato grinta, determinazione e voglia di vincere. Avanti così".

La felicità di Cardinale

Il numero uno del club rossonero ha proseguito: "Sono pienamente d’accordo con le osservazioni che Ruben (Amorim, ndr) ha fatto nel post-partita. Ci sono ancora aspetti su cui continuare a lavorare per mantenere lo stesso livello per tutti i novanta minuti, ma stavolta era davvero importante conquistare i tre punti. Sono davvero soddisfatto dello spirito che ho visto in ognuno dei nostri giocatori. Da adesso è importante andare avanti su questa strada".