In cosa possono ancora migliorare le due principali contendenti per lo Scudetto

C'è la Lazio di Gennaro Gattuso in vetta alla classifica alla sosta di novembre. Dopo undici giornate, i biancocelesti sono una delle due squadre ancora imbattute in Serie A. L'altra gioca sempre nella Capitale, è la Roma di Gasperini attardata di due punti rispetto ai biancocelesti. Per quanto dimostrato fin qui e per i valori espressi in campo, una delle due grandi contendenti per il titolo al pari dell'Inter. I campioni d'Italia in carica che ieri nello scontro diretto contro il Como hanno messo in mostra una schiacciante prova di forza. I giochi sono evidentemente ancora aperti, ma al 9 novembre c'è già profumo di duello Scudetto. Ma in cosa possono ancora migliorare Inter e Roma?

Inter, due indizi non fanno ancora una prova

Premessa: i campioni d'Italia rispetto a un anno fa dopo undici giornate stanno andando meglio. Hanno ben quattro punti in più, stanno confermando quanto di buono mostrato nello scorso campionato e l'ultima vittoria a Rotterdam ha anche raddrizzato la situazione in Champions League. Chivu insomma arriva a questa sosta col sorriso, ma questo stop dopo un interminabile tour de force sarà anche l'occasione per fare delle riflessioni su ciò che non ha funzionato in questo avvio. Cosa? Innanzitutto gli approcci alla partita. Le ultime due gare contro Feyenoord e Como hanno già mostrato un cambio di rotta, il ko nel derby il possibile punto di svolta perché fino alla stracittadina i nerazzurri troppe volte sono scesi in campo col piede sbagliato. In modo troppo superficiale. Chivu dovrà lavorare su questo aspetto anche perché i gol subiti sono troppi: 13 in undici giornate di Serie A, 19 contando anche le quattro gare di Champions League.

L'Inter il 22 ripartirà dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e il nuovo tour de force sarà probabilmente quello in cui si cominceranno a vedere i frutti di una campagna acquisti estiva che troppo a rilento sta aiutando Chivu nelle rotazioni. Nelle ultime partite Spence ha cominciato a macinare chilometri e cross: l'unico dei quattro calciatori di movimento arrivati in estate. Jones e Stones fin qui sono stati limitati dagli infortuni, ancora non pervenuto Aleksandar Stankovic.

La Roma è incompleta

Probabilmente un passo indietro la Roma che per stessa ammissione della sua dirigenza a gennaio dovrà tornare sul mercato. In questa rosa manca infatti un'ala sinistra di piede destro e a gennaio il ds D'Amico proverà a colmare questa lacuna. Possibile anche l'inserimento di un altro centrocampista per una squadra che rispetto a un anno fa ha fatto importanti passi in avanti, ma che soprattutto negli scontri diretti non riesce a gestire le situazioni di vantaggio. Quando l'asticella sale, la Roma crolla quando pare dover solo amministrare la partita fino al triplice fischio. A un certo punto sparisce. Un problema che per ora s'è palesato soprattutto in Champions contro Real Madrid e Manchester United, ma che ha fatto capolino anche in campionato quando proprio contro l'Inter i giallorossi hanno dilapidato un doppio vantaggio.