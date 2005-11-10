Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per commentare la vittoria schiacciante di ieri contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Chivu

"Dell’Inter si parla sempre quando le cose non girano come molti si aspettano, ma direi che abbiamo reagito alla grande alle difficoltà. Abbiamo saputo stare in partita, ritrovato quello che ci era mancato. Dopo tanta amarezza per il derby della scorsa settimana abbiamo reagito alla grande e portato a casa una vittoria importante", ha esordito il tecnico rumeno.

Sulla sosta, Chivu ha poi aggiunto: "Chi resterà qui farà un po’ di vacanza, buona fortuna per chi andrà in Nazionale. Speriamo di recuperare quelli che sono infortunati e di tornare al completo quando riprenderà il campionato".