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Inter, la chiave del 2-0 al Como secondo Carlos Augusto: "Di solito soffrivamo senza palla"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 08:41Serie A
09.11.2026 08:41Serie A
Fonti preferite
L'analisi del difensore nerazzurro sul successo contro il Como nell'11° turno di Serie A, con reti decisive di Pio Esposito e Thuram.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Augusto, tra i migliori in campo ieri contro il Como, ha raccontato a Radio TV Serie A le sue sensazioni dopo la vittoria per 2-0. Di seguito le dichiarazioni del difensore nerazzurro.

Le parole di Carlos Augusto

"È stata una grande partita, abbiamo giocato bene anche senza palla che è quello che proviamo a migliorare e dove a inizio stagione abbiamo sofferto un po’. Anche a Rotterdam abbiamo fatto bene in questo senso. Dobbiamo continuare così, ora c’è la sosta ma siamo a novembre e ci sono ancora tante partite", ha esordito il brasiliano.

Carlos Augusto ha poi aggiunto: "Sapevamo della loro qualità, stanno bene, erano in fiducia dopo la vittoria in Champions, ma sapevamo quello che dovevamo fare e ci siamo riusciti". Infine, una chiosa personale: "Io mi sono trovato sempre bene in questo gruppo, è la verità: siamo una famiglia, siamo tutti amici. Sono felice per il nostro momento, ho preso il ritmo partita e voglio continuare così per aiutare i compagni".

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