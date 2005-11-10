Il discorso di Kane dopo il Pallone d'Oro: "Voglio essere d'esempio per chi sogna"

Harry Kane ha vinto la 70^ edizione del Pallone d’Oro precedendo Mbappe e Yamal, con l'inglese che è stato premiato anche come miglior attaccante dell'anno: "Sono quasi senza parole - le parole dal palco - essere qui a Londra rende la cosa ancora più speciale. Immagino quanto sia stato difficile votare per i giurati, ringrazio chi ha votato per me e i miei compagni del Bayern: mi avete spinto e reso migliore. Un abbraccio a Kompany, felice di riportare questo trofeo al Bayern. E' un onore anche essere il capitano dell'Inghilterra, sono molto orgoglioso e ringrazio anche Tuchel e il suo staff. Voglio ringraziare anche il Tottenham, non sei qui senza il Tottenham".

"Spero di essere d'esempio per chi sogna di essere il migliore, come oggi lo sono io", ha concluso Kane prima di dedicare il premio alla famiglia: "Ai miei figli: ho portato a casa tanti trofei ma questo è speciale. Voglio essere un buon padre oltre che un buon professionista. E poi a mia moglie, la mia migliore amica: lo volevi quasi più tu di me... Mi hai aiutato a raggiungere i miei sogni".