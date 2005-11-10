Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre

ROMA, BLINDATO LULLI FINO AL 2031. PER IL FUTURO PIACE GHEDJEMIS. COMO, UFFICIALIZZATO IL PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO DI DOUVIKAS. NAPOLI, FIDUCIA PER IL RINNOVO DI MCTOMINAY MA NON PER QUELLO DI ANGUISSA. INTER, TIENE BANCO IL RINNOVO DI DIMARCO. JUVENTUS, SI PENSA AL MERCATO DI GENNAIO PER L'ATTACCO. FIORENTINA, QUALE FUTURO PER DODO? BOLOGNA, DOVBYK TORNA A ROMA A GENNAIO?

BOLOGNA

Il futuro di Artem Dovbyk è uno dei temi da monitorare in vista del mercato invernale: l'attaccante ucraino, arrivato in prestito dalla Roma con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, è chiamato a dare risposte concrete dopo un avvio deludente, con appena 98 minuti disputati in otto presenze e un gol all'attivo. Raffaele Palladino gli ha chiesto pubblicamente di aumentare l'intensità in allenamento per guadagnarsi maggior spazio, mentre il Bologna riflette sul suo futuro, senza escludere un rientro anticipato nella Capitale. Le prossime gare saranno decisive per convincere il club a puntare su di lui, soprattutto considerando la concorrenza di Piccoli e le esigenze di una rosa che, senza impegni europei, difficilmente può sostenere tre centravanti.

CAGLIARI

Il Cagliari si gode l'esplosione di Alessandro Romano, protagonista di un ottimo avvio di stagione che gli è valso anche la convocazione in Nazionale. Il centrocampista tornerà ad affrontare la Roma da avversario nella gara di domani sera all'Olimpico, sfidando quello che può essere considerato ormai il suo ex club: arrivato in Sardegna il 1° luglio in prestito con obbligo di riscatto condizionato, secondo quanto raccolto da TMW le condizioni previste nell'accordo rappresentano una formalità e Romano può già essere considerato a tutti gli effetti un giocatore rossoblù a titolo definitivo. Le prestazioni offerte finora ne hanno fatto crescere sensibilmente il valore, tanto che a gennaio il Cagliari potrebbe dover respingere gli assalti di altre società interessate al giovane centrocampista per garantirsi la sua permanenza anche in futuro.

COMO

Il Como blinda Tasos Douvikas, annunciando il rinnovo del centravanti greco fino al 2031, dopo un avvio di stagione da protagonista, impreziosito dalla doppietta contro il Sassuolo e dal gol in Champions League contro il Manchester United. Arrivato sul lago nel gennaio 2025, l'attaccante ha collezionato finora 68 presenze, 27 reti e cinque assist con la maglia biancoblù, dopo aver chiuso lo scorso campionato con 14 gol, da secondo miglior marcatore della Serie A. Le prestazioni hanno attirato l'interesse di altri club, con il Como che in estate avrebbe già rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro proveniente dalla Premier League. Il nuovo accordo, che secondo le indiscrezioni prevede un ingaggio vicino ai tre milioni di euro a stagione, conferma la centralità del greco nel progetto di Cesc Fàbregas, che ha elogiato la sua mentalità, l'ambizione e la cultura del lavoro.

FIORENTINA

La Fiorentina riflette sul futuro di Dodo, la cui avventura in maglia viola potrebbe non essere arrivata ai titoli di coda. Dopo un avvio di stagione da titolare contro la Roma, il terzino brasiliano è rimasto in panchina per quattro partite, prima di tornare a disposizione di Paolo Vanoli, che lo ha impiegato gradualmente nella ripresa nelle ultime tre sfide contro Genoa, Como e Inter. Il rendimento non del tutto convincente di Joao Mario potrebbe favorire una sua permanenza, soprattutto in una stagione complicata in cui la squadra è chiamata a conquistare la salvezza. Gennaio sarà il mese decisivo per definire il suo destino: Vanoli vuole valutarlo prima di prendere una decisione definitiva, mentre il Napoli resta alla finestra, interessato a rinforzare la corsia destra in vista del mercato invernale.

FROSINONE

Il Frosinone si gode l'esplosione dei propri talenti dopo lo spettacolare 4-4 contro l'Atalanta, risultato che conferma l'ottimo avvio di stagione della squadra di Massimiliano Alvini. Riflettori puntati soprattutto su Fares Ghedjemis, autore di tre assist a Bergamo e già protagonista del mercato estivo, quando il club ciociaro ha rifiutato almeno quattro offerte, comprese quelle di Celtic, Rangers, Monaco e Besiktas, arrivata a proporre almeno 15 milioni di euro bonus compresi. La valutazione dell'esterno resta fissata su una base di 20 milioni. Attenzione anche a Giorgi Kvernadze, che nonostante una prestazione meno brillante contro l'Atalanta ha già realizzato cinque gol tra campionato e Coppa Italia, attirando l'interesse della Roma. I giallorossi lo considerano una possibile alternativa a Endrick per rinforzare il reparto offensivo a gennaio, ma per convincere il presidente Stirpe potrebbero essere necessari 20-25 milioni di euro. La prossima sfida contro il Lecce rappresenterà un'altra occasione per entrambi gli esterni di confermare il proprio valore e alimentare l'interesse del mercato.

INTER

L’Inter prosegue il lavoro di programmazione tra rinnovi e possibili rinforzi per il futuro. Tiene banco la trattativa per il prolungamento di Federico Dimarco, sotto contratto fino al 30 giugno 2028 e con un ingaggio da quattro milioni di euro netti a stagione: l’esterno punta a un adeguamento intorno ai sei milioni più bonus, in linea con gli stipendi di Barella e Bastoni, ma tra richiesta e proposta del club permane una distanza. In attesa di nuovi contatti, la dirigenza valuta anche possibili alternative sulla fascia sinistra e ha osservato più volte Mahamadou Nagida, esterno mancino classe 2005 del Rennes, seguito anche dalla Juventus e considerato soprattutto un’opzione per l’estate. È invece in dirittura d’arrivo il rinnovo di Carlos Augusto fino al 2031, mentre un altro profilo monitorato è Pedrinho dello Shakhtar Donetsk, valutato circa 25 milioni di euro. A centrocampo resta da definire il futuro di Hakan Calhanoglu, per il quale è previsto un confronto sul possibile prolungamento, mentre tra i giovani seguiti per un eventuale investimento estivo figura Alessandro Romano, di proprietà della Roma e attualmente al Cagliari, che può riscattarlo per cinque milioni di euro al termine della stagione.

JUVENTUS

La Juventus riparte dal successo per 2-0 sul Lecce, ma continua a interrogarsi sul rendimento del reparto offensivo: Randal Kolo Muani e Nick Woltemade hanno firmato appena una delle undici reti bianconere in campionato, spingendo la dirigenza a valutare nuovi interventi a gennaio. Per l’attacco restano d’attualità Folarin Balogun, che richiederebbe un investimento importante, e Alexander Sorloth, per il quale potrebbe essere percorribile la formula del prestito, mentre si attende il recupero di Jeff Ekhator. Luciano Spalletti chiede inoltre rinforzi in altri reparti: per la fascia sinistra piacciono Rayan Ait-Nouri del Manchester City, Mahamadou Nagida del Rennes ed Emerson Palmieri del Marsiglia, club con cui restano vivi i contatti anche per il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg. Sul fronte dei giovani, infine, la Juventus segue con attenzione Abdellah Ouazane, talento marocchino classe 2009 dell’Ajax, reduce da due gol in pochi giorni e già finito nel mirino di diversi club in vista della prossima estate.

MILAN

Il Milan continua a lavorare in vista del mercato di gennaio, individuando nell’acquisto di un difensore centrale la priorità assoluta per rinforzare la rosa di Ruben Amorim. Tra i profili valutati restano Gonçalo Inácio, Reggiani e Tiago Gabriel, ma nelle ultime settimane ha preso quota anche la candidatura di Raphael Le Guen, centrale francese classe 2006 del Brest, seguito più volte dagli osservatori rossoneri e apprezzato per le sue qualità. Rispetto a Inácio, valutato 35-40 milioni di euro, il giocatore francese potrebbe avere costi più accessibili, anche se il Brest non vorrebbe privarsene a stagione in corso. Intanto, Fikayo Tomori si è rilanciato dopo essere stato vicino all’addio in estate: impiegato da terzino destro nel successo per 2-0 contro l’Udinese, l’inglese potrebbe diventare un jolly difensivo importante per Amorim, senza modificare i piani di mercato del club, intenzionato ad aggiungere un centrale di ruolo. La dirigenza punta a individuare il profilo giusto con anticipo, per consegnarlo all’allenatore già nei primi giorni della sessione invernale.

NAPOLI

Il Napoli prepara una rivoluzione a centrocampo in vista del mercato di gennaio, con Scott McTominay al centro del progetto e una trattativa per il rinnovo fino al 2030 che procede con fiducia, mentre resta in salita il confronto con Zambo Anguissa: il camerunese, attualmente in scadenza nel 2027, chiederebbe sei milioni di euro a stagione per un quadriennale, condizioni che il club considera difficilmente sostenibili, aprendo così all'ipotesi di una separazione, con interessamenti dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. Per rinforzare la mediana, il direttore sportivo Manna segue Alessandro Romano, sul quale hanno raccolto informazioni anche Inter e Juventus, oltre a Bergvall del Tottenham e Aranda del Boca Juniors. In attacco, invece, gli azzurri valutano Varela del Monza, autore di otto gol in sette gare ufficiali e finito nel mirino anche di club di Premier League, mentre Lucca potrebbe partire nuovamente in prestito a gennaio. Resta infine da definire il futuro di Noa Lang, per il quale non è arrivata in estate un'offerta convincente, ma che continua a interessare Ajax e PSV.

ROMA

La Roma blinda uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile: Emanuele Lulli, esterno classe 2007, ha firmato un rinnovo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Il giovane giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti trovando anche la prima rete nella sfida contro il Genoa, proseguirà così il proprio percorso nella Capitale. Sul fronte del mercato, la società lavora intanto per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista di gennaio: il primo obiettivo resta Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid, per il quale potrebbe essere valutata anche la formula del prestito. Tra le alternative figura Giorgi Kvernadze, esterno georgiano classe 2003 del Frosinone, autore finora di cinque gol tra campionato e Coppa Italia e valutato 20-25 milioni di euro.

VENEZIA

Il Venezia, ultimo in classifica con tre punti dopo otto giornate e reduce dalla sconfitta contro il Genoa, non ha intenzione di stravolgere la rosa a gennaio, ma è pronto a intervenire con innesti mirati qualora fosse necessario. Le priorità potrebbero essere un terzino sinistro e una mezzala, profili utili ad adattare una squadra costruita per il calcio di Stroppa alle esigenze del nuovo tecnico Davide Nicola. La società, guidata dal direttore sportivo Antonelli, punta però innanzitutto a consolidare il gruppo già formato in estate, senza decisioni impulsive né una rivoluzione sul modello di quella attuata dal Como nella stagione 2024/25. In difesa andranno valutate le condizioni di Franjic e Sverko, mentre in attacco il club si aspetta risposte da Adams e Rrahmani e guarda al rientro di Adorante, convinto che le risorse per centrare la salvezza possano già essere presenti in rosa. La proprietà, inoltre, conferma la volontà di proseguire il proprio progetto ambizioso indipendentemente dal risultato stagionale, come ribadito da Antonelli e testimoniato dal recente rinnovo di Yeboah.

MANCHESTER UNITED, CARRICK A RISCHIO. CONTE RIMANE IN LIZZA

Il Manchester United è sempre più in crisi dopo la sconfitta per 0-3 contro il Bournemouth: i Red Devils hanno raccolto appena sette punti nelle prime otto giornate di Premier League e, nelle ultime otto gare ufficiali, hanno collezionato tre pareggi e cinque sconfitte, comprese quelle in Champions League contro Atletico Madrid e Como. La posizione di Michael Carrick è in bilico e la prossima trasferta contro il Chelsea potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro, con il club che valuta già possibili alternative. In cima alla lista ci sarebbe Antonio Conte, indicato come prima scelta per riportare a Manchester mentalità vincente e ambizione; il tecnico salentino, reduce dall’esperienza al Napoli, attende un progetto importante. Tra gli altri profili monitorati figurano Eddie Howe e Julian Nagelsmann, mentre i prossimi risultati saranno determinanti per capire se la società opterà per un nuovo cambio in panchina.