Milan, Pulisic pronto al rinnovo fino al 2031: la firma può arrivare già nei prossimi giorni
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Tommaso Bonan
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27.10.2026 00:15Serie A
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Tra Milan e Christian Pulisic si avvicina l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2031. La firma, secondo quanto riporta Sky Sport, dovrebbe infatti arrivare nei prossimi giorni.
Mancano solo gli ultimi dettagli da rifinire e poi arriverà la firma dell'attaccante statunitense classe 1998 che si è trasferito in rossonero nel 2023: per lui fino ad oggi 141 presenze, 44 gol e 28 assist con il Diavolo. L'ultima rete proprio a Udine, ieri, nella vittoria per 2-0 della squadra di Amorim.
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