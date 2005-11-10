La rivincita dell'uomo che non vinceva mai: Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026

Dopo anni di gol e record ma anche delusioni, Harry Kane ha finalmente raggiunto il punto più alto della sua carriera. A 33 anni l'attaccante inglese del Bayern Monaco è il vincitore del Pallone d'Oro 2026, superando nella corsa finale Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Per Kane è il trionfo più atteso, quello che sembrava destinato a sfuggirgli per sempre. Per una carriera intera il centravanti ha segnato senza riuscire ad alzare grandi trofei di squadra: capocannoniere, leader del Tottenham, protagonista con l'Inghilterra, ma spesso fermato a un passo dalla gloria. La svolta è arrivata in Germania, dove con il Bayern Monaco ha conquistato due Bundesliga consecutive e completato una stagione da leggenda. I numeri spiegano la portata dell'impresa: 65 partite, 73 gol e 8 assist, con la conquista anche della Scarpa d'Oro europea, della Bundesliga, della Coppa di Germania e della Supercoppa tedesca. Un'annata dominante che ha convinto la giuria del premio assegnato da France Football.

La delusione di Mbappé, il record di Kane

Sul podio insieme a Kane sono saliti Mbappé e Yamal. Il talento del Barcellona ha confermato le aspettative entrando tra i migliori al mondo giovanissimo, mentre il francese è il grande sconfitto della serata. Mbappé arrivava alla cerimonia con numeri straordinari e il record di reti nella storia dei Mondiali, ma senza trofei collettivi pesanti il suo straordinario rendimento individuale non è bastato. Il Pallone d'Oro ha premiato ancora una volta chi è riuscito a unire prestazioni personali e successi di squadra.

25 anni dopo Owen, un inglese torna sul tetto del mondo

Kane interrompe un'attesa lunga un quarto di secolo per il calcio inglese. L'ultimo giocatore britannico a vincere il Pallone d'Oro era stato Michael Owen nel 2001, ai tempi del Liverpool. Ora il suo nome entra nella storia accanto a quello dei più grandi. L'uomo dei gol senza coppe, il capitano spesso criticato per non aver vinto abbastanza, alla fine ha conquistato il premio più ambito proprio quando molti pensavano che il tempo stesse per scadere. Una rivincita costruita con pazienza e costanza.

La classifica finale del Pallone d'Oro

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Erling Haaland

8. Ousmane Dembélé

9. Michael Olise

10. Fabian Ruiz

11. Jude Bellingham

12. Pau Cubarsí

13. Achraf Hakimi

14. Vitinha

15. Declan Rice

16. Ferran Torres

17. Vinicius Junior

18. Marc Cucurella

19. João Neves

20. Willian Pacho

21. Gabriel

22. Lautaro Martinez

23. Nuno Mendes

24. Luis Diaz

25. Marquinhos

26. Dayot Upamecano

27. Bruno Fernandes

28. Julian Quiñones

29. William Saliba

29. Sadio Mané

Tutti i premi della serata

Miglior giocatore - Harry Kane

Miglior giocatrice - Alexia Putellas

Migliori squadre - PSG (maschile) e Barcellona (femminile)

Migliori allenatori - Luis de la Fuente (maschile) e Pere Romeu (femminile)

Migliori portieri (Trofeo Yashin): Unai Simon (maschile) e Catalina Coll (femminile)

Migliori giovani (Trofeo Kopa): Lamine Yamal (maschile) e Vicky Lopez (femminile)

Migliori attaccanti (Trofeo Muller): Harry Kane (maschile) e Charlyn Corral (femminile)

Premio Socrates: Bukayo Saka