La rivincita dell'uomo che non vinceva mai: Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026
Michele Pavese
Dopo anni di gol e record ma anche delusioni, Harry Kane ha finalmente raggiunto il punto più alto della sua carriera. A 33 anni l'attaccante inglese del Bayern Monaco è il vincitore del Pallone d'Oro 2026, superando nella corsa finale Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Per Kane è il trionfo più atteso, quello che sembrava destinato a sfuggirgli per sempre. Per una carriera intera il centravanti ha segnato senza riuscire ad alzare grandi trofei di squadra: capocannoniere, leader del Tottenham, protagonista con l'Inghilterra, ma spesso fermato a un passo dalla gloria. La svolta è arrivata in Germania, dove con il Bayern Monaco ha conquistato due Bundesliga consecutive e completato una stagione da leggenda. I numeri spiegano la portata dell'impresa: 65 partite, 73 gol e 8 assist, con la conquista anche della Scarpa d'Oro europea, della Bundesliga, della Coppa di Germania e della Supercoppa tedesca. Un'annata dominante che ha convinto la giuria del premio assegnato da France Football.
La delusione di Mbappé, il record di Kane
Sul podio insieme a Kane sono saliti Mbappé e Yamal. Il talento del Barcellona ha confermato le aspettative entrando tra i migliori al mondo giovanissimo, mentre il francese è il grande sconfitto della serata. Mbappé arrivava alla cerimonia con numeri straordinari e il record di reti nella storia dei Mondiali, ma senza trofei collettivi pesanti il suo straordinario rendimento individuale non è bastato. Il Pallone d'Oro ha premiato ancora una volta chi è riuscito a unire prestazioni personali e successi di squadra.
25 anni dopo Owen, un inglese torna sul tetto del mondo
Kane interrompe un'attesa lunga un quarto di secolo per il calcio inglese. L'ultimo giocatore britannico a vincere il Pallone d'Oro era stato Michael Owen nel 2001, ai tempi del Liverpool. Ora il suo nome entra nella storia accanto a quello dei più grandi. L'uomo dei gol senza coppe, il capitano spesso criticato per non aver vinto abbastanza, alla fine ha conquistato il premio più ambito proprio quando molti pensavano che il tempo stesse per scadere. Una rivincita costruita con pazienza e costanza.
La classifica finale del Pallone d'Oro
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappé
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
6. Khvicha Kvaratskhelia
7. Erling Haaland
8. Ousmane Dembélé
9. Michael Olise
10. Fabian Ruiz
11. Jude Bellingham
12. Pau Cubarsí
13. Achraf Hakimi
14. Vitinha
15. Declan Rice
16. Ferran Torres
17. Vinicius Junior
18. Marc Cucurella
19. João Neves
20. Willian Pacho
21. Gabriel
22. Lautaro Martinez
23. Nuno Mendes
24. Luis Diaz
25. Marquinhos
26. Dayot Upamecano
27. Bruno Fernandes
28. Julian Quiñones
29. William Saliba
29. Sadio Mané
Tutti i premi della serata
Miglior giocatore - Harry Kane
Miglior giocatrice - Alexia Putellas
Migliori squadre - PSG (maschile) e Barcellona (femminile)
Migliori allenatori - Luis de la Fuente (maschile) e Pere Romeu (femminile)
Migliori portieri (Trofeo Yashin): Unai Simon (maschile) e Catalina Coll (femminile)
Migliori giovani (Trofeo Kopa): Lamine Yamal (maschile) e Vicky Lopez (femminile)
Migliori attaccanti (Trofeo Muller): Harry Kane (maschile) e Charlyn Corral (femminile)
Premio Socrates: Bukayo Saka