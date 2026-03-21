Domani Como-Pisa, i convocati di Fabregas: confermata la presenza di Perrone
TUTTO mercato WEB
Sono 26 i calciatori convocati da mister Cesc Fabregas per Como-Pisa, gara della 30esima giornata di Serie A in programma domani, domenica 22 marzo (ore 12.30) allo stadio Sinigaglia.
Confermata la presenza di Perrone (che aveva stretto i denti già con la Roma), presente anche il Primavera De Paoli. Ecco la lista completa:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile