Inter, Thuram non purga il Milan da oltre 2 anni: senza Lautaro deve spezzare il digiuno

Marcus Thuram deve tornare trascinatore, specialmente in vista del derby di questa sera al Meazza in San Siro. In assenza di capitan Lautaro, l'attaccante francese ha preso per mano il reparto offensivo dell'Inter a suon di gol (5 tra tutte le competizioni) e giocate decisive, ritrovandosi però di fronte alla necessità di sbloccarsi in una stracittadina. L'ultimo acuto del centravanti ex Borussia Monchengladbach contro il Milan risale infatti al 22 aprile 2024, una notte tutt'altro che banale coincisa con la conquista dello scudetto e della seconda stella. Da allora sono trascorsi due anni e mezzo, un bilancio appesantito anche dai problemi fisici che lo hanno costretto a saltare tre sfide contro i cugini tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Ora va forte

Il popolo nerazzurro questa sera penderà dalle giocate del giocatore più in forma della rosa, nonostante le 6 partite consecutive giocate da titolare dopo l'ultima sosta per le nazionali. Proprio al rientro dalla pausa Thuram ha inserito le marce alte, andando a segno per 3 gare di fila contro Parma, Bologna e Fiorentina e mettendo lo zampino sul primo autogol del Venezia nel turno infrasettimanale. Un filotto esaltante che lo porta alla supersfida con le motivazioni a mille, forte anche delle rassicurazioni date alla vigilia dal tecnico Cristian Chivu sulle sue condizioni fisiche.

Nel mirino la Nazionale

A prescindere da chi lo affiancherà in attacco tra Pio Esposito e Bonny, Thuram punta a travestirsi da leader per dare la spinta decisiva a tutta l'Inter, replicando l'impatto avuto nel momento più delicato a Venezia, nella rimonta con la Fiorentina e nel ribaltare il Bologna. Motivazioni in più ne ha eccome, dopo che il neo CT Zinedine Zidane non lo ha convocato in ritiro con la Francia nell'ultima finestra dedicata. Chissà se spezzare il digiuno nel derby con il Milan lo aiuterà a guadagnare quotazioni per il grande ritorno.