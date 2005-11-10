Dopo il 4-4 in campionato contro l'Atalanta, l'Inter vuole ripartire dalla Champions League. Domani sera a San Siro arriva lo Stoccarda, a breve Cristian Chivu parlerà in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

14.30 - Comincia la conferenza stampa.

Come sta Lautaro? Come stanno gli altri attaccanti disponibili?

"E' un'altra occasione per la Champions, è la quinta partita. Sappiamo la classifica, siamo consapevoli delle nostre ambizioni e della squadra che affronteremo domani. Lo Stoccarda è aggressivo e forte. Ha fatto vedere tante cose buone. Dobbiamo essere pronti per fare del nostro meglio. Sono tutti e tre a disposizioni gli attaccanti".

Cosa chiederai ai ragazzi?

"L'Inter non può essere giudicata per uno spezzone di una partita. Ha fatto vedere, e lo dicono i numero, cos'è. Dobbiamo fare un'analisi lucida senza perdere quanto fatto di buono. Cercheremo di migliorare e limare i difetti".

Domani la vittoria è obbligatoria. Quei 10 minuti di Bergamo cosa significano?

"Abbiamo l'obbligo di essere l'Inter, tutto il resto c'è poco da dire. Dobbiamo essere noi senza presunzione e con tanta umiltà. Siamo consapevoli di cosa non funziona e cosa funziona. La parte negativa fa i titoli e attira più attenzione dal punto di vista mediatico ma noi dobbiamo essere lucidi che dobbiamo limare quello che ci dà la continuità come obiettivo".

La fase difensiva non funziona bene, avete trovato la soluzione? A Bergamo sembrava essere tornata ai vecchi vizi.

"L'Inter non è tornata ai vecchi vizi. Possiamo analizzare cosa non ha funzionato negli ultimi 10 minuti. Ne abbiamo parlato. Questa squadra ha tirato fuori carattere negli ultimi anni e non è giusto parlare solo di 10 minuti di una partita. Quando parliamo della difesa parliamo di 11 giocatori che devono avere la stessa intensità. A Bergamo abbiamo fatto una buona fase difensiva ma dovevamo fare meglio".

Il discorso del problema difensivo è di impianto, di uomini o mentale?

"A me piace parlare del collettivo, non si difende con il nome o con il reparto. Il calcio è un gioco di squadra e non si possono separare due fasi, il collettivo deve fare le cose giuste".

Stones come sta?

"Sta meglio, domani come a Bergamo sarà convocato".

Zielinski invece come sta?

"Piotr non sarà a disposizione".

Sucic è pronto per giocare come play? Ci possono essere altre soluzioni?

"Devono sentirsi tutti a loro agio. Domani certe improvvisazioni non possiamo farle, abbiamo a disposizioni 5 centrocampisti. Domani vedrete".

La rosa va bene così?

"Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione, abbiamo un centrocampista in più addirittura. La rosa è competitiva. Non posso fare superstizioni sul mercato. I miei giocatori per me sono i migliori al mondo. Non cerchiamo scuse di quello che è il calendario. La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro e preferisce giocare piuttosto che allenarsi".

14.42 - Finisce la conferenza stampa di Chivu.