La Lega Calcio Serie A ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il triennio 2027-2030. La principale novità riguarda il possibile allargamento della prima competizione che, come vi avevamo anticipato su TMW, potrebbe coinvolgere ben 16 formazioni di Serie C. Sono due i format alternativi proposti dalla Lega agli operatori della comunicazione, cioè alle TV che di fatto avranno l'ultima parola (Mediaset è in pole, ma ci sono anche altri interlocutori interessati): il primo ricalca sostanzialmente quello attuale, con 40 squadre nel tabellone principale e quattro ulteriori partecipanti al turno preliminare. Il secondo prevede invece la partecipazione di 56 formazioni e l’ingresso anticipato delle otto teste di serie - le prime otto in classifica al termine del precedente campionato di Serie A -, che inizierebbero la propria avventura nella competizione dai sedicesimi anziché dagli ottavi di finale.

La nuova Coppa Italia: 16 club di C e spazio alle seconde squadre

Nel dettaglio, il nuovo format prevede la partecipazione delle 20 società di Serie A, delle 20 di Serie B e di 16 rappresentanti della Serie C. Tra queste ultime figurerebbero le quattro retrocesse dalla cadetteria, mentre il bando prevede espressamente di dare priorità alle seconde squadre dei club di Serie A, indipendentemente dal campionato in cui militino: è un aspetto su cui potrebbero registrarsi degli attriti con la Lega Pro, per il resto soddisfatta della novità. I criteri per individuare le altre partecipanti saranno stabiliti dal regolamento della competizione. Curiosa, a proposito delle formazioni Under 23, anche un’altra previsione contenuta nel documento: le seconde squadre non potrebbero incontrare le rispettive prime squadre prima della finale, mentre sarebbe teoricamente possibile all'ultimo atto, ovviamente. Al primo turno parteciperebbero 48 formazioni: le 24 vincenti raggiungerebbero le otto teste di serie ai sedicesimi di finale.

Semifinali in gara unica, la finale potrà giocarsi anche all’estero

L’ingresso anticipato delle big non comporterebbe un aggravio in termini di calendario: il nuovo format prevede infatti l’abolizione delle semifinali di andata e ritorno, con tutti i turni della competizione che si disputerebbero in gara unica. Per vincere la Coppa Italia, alle otto teste di serie servirebbero sempre cinque partite. Cambierebbe anche il criterio per determinare il fattore campo, con l’introduzione della possibilità di ricorrere al sorteggio. Saranno le offerte economiche delle televisioni a determinare quale dei due format sarà adottato a partire dalla stagione 2027/28. In entrambi i casi, infine, la Serie A si riserva espressamente la possibilità di organizzare la finale di Coppa Italia anche in un paese straniero.