Solo un gol in meno di Malen. È un paragone che dà la dimensione di cosa stia facendo Gustavo Varela, che con la doppietta alla Fiorentina ha alimentato l'interesse del mercato e ulteriormente rafforzato la posizione contrattuale del Monza, che in estate lo ha acquistato per appena 2,5 milioni di euro dal Benfica. In settimana è previsto un incontro tra la dirigenza brianzola e gli agenti del centravanti portoghese, anche per fare il punto sulle manifestazioni di interesse ricevute. E non sono soltanto le grandi del nostro campionato a cercare un attaccante con le caratteristiche del classe 2005.

Le diverse esigenze di Inter, Juventus e Napoli

Tra le tre italiane, quella che avrebbe maggiore interesse a chiudere l'operazione già a gennaio è il Napoli, considerata la dipendenza dell'attacco di Allegri da Hojlund e la volontà della società di trovare una sistemazione a Lucca. Alla Juventus servirebbe un centravanti complementare a Woltemade, più propenso del tedesco ad attaccare la profondità e a giocare negli ultimi metri di campo, anche per consentire a Spalletti di impiegare con maggiore frequenza Kolo Muani sulla fascia, ma i bianconeri sembrano più propensi a puntare su Gianluca Scamacca. Diverso il discorso relativo all'Inter, che per caratteristiche di gioco sarebbe forse la squadra più adatta a valorizzare Varela, ma che oggi può contare su quattro attaccanti di assoluto livello: se ne parla per l'estate, se partirà qualcuno (occhio a Marcus Thuram).

Perché Varela farebbe comodo anche ad Arsenal e Barcellona

Particolarmente interessante, tra le società straniere che seguono il portoghese, è il caso del Barcellona. In estate i catalani non sono riusciti ad arrivare a Julian Alvarez e hanno ripiegato su Gabriel Jesus, ma Flick nelle partite più importanti ha spesso preferito schierare un falso nueve. Varela offrirebbe al tecnico tedesco un riferimento in area di rigore, con la prospettiva di risolvere a costi relativamente contenuti il problema della successione a Lewandowski. Anche all'Arsenal il rendimento dei centravanti di ruolo è oggetto di valutazioni: Gyokeres non è riuscito a sovvertire le gerarchie di Arteta, che gli continua a preferire Havertz, e un investimento su un attaccante di sette anni più giovane dello svedese avrebbe una sua logica. Dall'Inghilterra, inoltre, nelle ultime settimane sono emersi gli interessamenti di Chelsea, Tottenham, Newcastle e Liverpool, mentre anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund hanno fatto seguire il giocatore. Una concorrenza che rischia di rendere economicamente poco conveniente, per le italiane, aspettare giugno.