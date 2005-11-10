È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Barletta "comunica la risoluzione consensuale del contratto di Vincenzo Ragone.

Al laterale classe 2007, tra i protagonisti della promozione in Serie C, il Club augura le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera".

Una nuova avventura, però, sembra essere prossima per il terzino sinistro, che è finito nel mirino de L'Aquila, compagine che milita in Serie D e che deve sostituire urgentemente l'infortunato Chris Saia, i cui tempi di recupero sono ancora da stimare. Non resta quindi che attendere l'eventuale nota della formazione abruzzese.