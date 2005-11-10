Ufficiale
Un addio in casa Barletta: risolto il contratto con Ragone. Che può accasarsi a L'AquilaUfficiale
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 11:32Serie C
autore Claudia Marrone
24.11.2026 11:32Serie C
Il rapporto del classe 2007 con il club biancorosso si è concluso quest'oggi, ed è ora attesa per aver la certezza del suo futuro
È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Barletta "comunica la risoluzione consensuale del contratto di Vincenzo Ragone.
Al laterale classe 2007, tra i protagonisti della promozione in Serie C, il Club augura le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera".
Una nuova avventura, però, sembra essere prossima per il terzino sinistro, che è finito nel mirino de L'Aquila, compagine che milita in Serie D e che deve sostituire urgentemente l'infortunato Chris Saia, i cui tempi di recupero sono ancora da stimare. Non resta quindi che attendere l'eventuale nota della formazione abruzzese.
Altre notizie Serie C
Oggi
11:32 Serie CUfficiale
UfficialeUn addio in casa Barletta: risolto il contratto con Ragone. Che può accasarsi a L'Aquila
11:04 Serie C
Foggia, senti Auteri: "Avevo detto ai soci che serviva tempo, ma è difficile reggere le pressioni"
10:19 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Foggia saluta Auteri. Desenzano, esonerato Gaburro
09:19 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C, (quasi) in archivio la 15ª giornata: Rabbi del Ravenna è il primo a toccare la doppia cifra
09:04 Serie C
Si è chiusa la 15ª giornata di Serie C: l'Union Brescia vola in vetta, sconfitta indolore per il Potenza
Ieri
22:49 Serie C
Reggiana, sfuma il sogno Courtois: cordata bresciana supera Nxtplay per l'acquisizione del club
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni