Il nome di Alejandro Baldé del Barcellona continua a risuonare in ottica Serie A. L'esterno dei blaugrana sta vivendo un inizio di stagione difficile al Camp Nou, col presidente Laporta che nelle scorse ore aveva parlato della sua situazione: "Dobbiamo recuperarlo quest'anno. Ha bisogno di ritrovare il suo entusiasmo".

Milan e Juventus su di lui

Come detto la Serie A lo sta seguendo, col Milan che già da alcune settimane ha attivato i canali che portano al giocatore. Su di lui è da registrare anche l'interesse della Juventus: Baldé piace per qualità e carta d'identità, ma prima di un eventuale affondo i bianconeri dovrebbero chiudere una cessione nel ruolo. Difficilmente il sacrificato sarà Cambiaso, più probabile Cabal visto che per una questione di liste dovrebbe uscire un calciatore straniero.

Jorge Mendes ha già incontrato Laporta

Il suo agente ha incontrato nei giorni scorsi Laporta e la dirigenza del Barcellona, con il club che per ora ha fatto sapere di voler eventualmente prima definire un acquisto in difesa e solo successivamente dare il via libera alla cessione. Intanto Baldé aspetta e incassa i vari interessamenti, aspettando anche una chiamata dalla Premier League, pronto nel caso a chiedere ai catalani una cessione in prestito fino al termine della stagione.