Un addio, quello con il Direttore Sportivo Mauro Leo, maturato lo scorso 2 novembre, e da allora il Gubbio è senza un uomo mercato. Sono stati tanti i nomi che si sono fatti per la compagine eugubina, ma la svolta sembra essere ormai prossima, con l'annuncio atteso nelle prossime ore: stando infatti a quanto si legge sul sito cronacaeugubina.it, a raccogliere l'eredità dell'ex dirigente sarà capitan Andrea Signorini. Si, avete letto bene. Questa è stata la proposta del presidente Sauro Notari al proprio tesserato, che avrebbe accettato.

Va da sé che lascerà il calcio giocato, con quest'ultima stagione che lo ha visto collezionare solo nove presenze.