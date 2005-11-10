La Fiorentina si lecca le ferite dopo il pesantissimo ko contro il Monza nel posticipo della 12esima giornata di Serie A. Un 3-0 che ha lasciato strascichi all'interno della società viola, col tecnico Paolo Vanoli che ieri sera ci ha messo la faccia parlando dei problemi della sua squadra soprattutto dal punto di vista dell'umiltà e dell'atteggiamento.

La Fiorentina conferma la fiducia all'allenatore

La società viola intanto fa quadrato intorno al proprio allenatore, confermandogli la fiducia senza idea di ribaltoni all'orizzonte, come raccontato da FirenzeViola. Il tutto però dando un'indicazione precisa: d'ora in poi la formazione di partenza dovrà essere più equilibrata con l'obiettivo di migliorare dei numeri difensivi horror. Basta 4-2-3-1 quindi, almeno per il momento. Da capire se Vanoli sceglierà di tornare al 4-3-3 o se proverà a proporre quella difesa a 3 di cui ha parlato anche ieri in conferenza stampa.

Ritiro scelta concordata fra tecnico e società

A testimonianza dell'unità di intenti c'è poi la questione ritiro, con la squadra che resterà chiusa al Viola Park a partire da giovedì. Allenatore e club si sono trovati d'accordo sulla scelta del ritiro, lasciando il giorno libero per domani inizialmente previsto alla luce dei tanti impegni che ci saranno nelle prossime settimane.