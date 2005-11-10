Di ieri, la notizia della separazione tra il Foggia e il tecnico Gaetano Auteri, che ha risolto il contratto con la società rossonera in un clima sereno e tranquillo, come lo stesso club ha tenuto ha precisare in fase di annuncio. Clima sereno forse sì, ma qualche strascico sembra invece essere rimasto.

La frecciatina (non troppo diretta) del tecnico.

Auteri, contattato dal Corriere dello Sport, ha dato invece la sua versione dei fatti: "Serviva tempo, lo avevo detto ai soci. Non a caso a inizio di stagione avevo firmato un biennale, non è mia abitudine farlo. Capisco però le loro preoccupazioni, difficile reggere alle pressioni della piazza. E poi è l’allenatore che paga sempre in questi casi. Lascio, ma sarò sempre tifoso del Foggia…". Parole che sembrano scaricare solo sugli altre responsabilità che invece ha anche lo stesso allenatore, specie poi se si considera quella che è la classifica, che parla di penultimo posto nel Girone C di Serie C; opinioni e pareri, però. Ognuno il suo.

Il comunicato del Foggia.

Ricordiamo dunque quella che è stata la nota del club: ""Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Gaetano Auteri.

L’accordo è stato raggiunto in un clima di piena collaborazione con il tecnico, che ha scelto di compiere questo passo con l’intento di favorire una svolta per il bene del Foggia.

La Società desidera ringraziare sentitamente il mister per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo trascorso alla guida dei rossoneri, augurandogli le migliori fortune personali e professionali".